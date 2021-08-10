Кузбасские спортсмены сразились за первенство по велоспорту в Кемерове

В кузбасской столице 46 велосипедистов поборолись в скорости в рамках первенства по велосипедному спорту. Отмечается, что соревнование посвящено сразу двум поводам: Дню физкультурника и окончанию Олимпиады в Токио.

Локацией проведения мероприятия в дисциплине кросс-кантри стала лыжная трасса в Лесной поляне, где состоялись гонки на 5, 10 и 15 километров.

Стоит отметить, что участие приняли спортсмены сразу из двух городов региона: Кемерова и Новокузнецка. Наибольшее число призеров оказалось из центра шахтерского края.