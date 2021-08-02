Кузбасские спортсмены победили в первом матче Кубка России по хоккею с мячом

Вечером минувшего воскресенья, 1 августа, на ледовом поле ЛДК встретились спортсмены «Кузбасса» и «СКА-Нефтяника». Матч хоккеистов завершился со счетом 4:3 в пользу хоккеистов из шахтерского края. Противостояние проводилось в рамках предварительного этапа Кубка России-2021, спортсмены из шахтерского края выступают в группе «Восток».

Следующая встреча хоккеистов из «Кузбасса» запланирована на понедельник, 2 августа. На лед они выйдут против «Уральского Трубника». Матч начнется в 19:00 на игровой коробке ЛДК.

Подробнее о предстоящих играх спортсменов из шахтерского края вы можете узнать из новости, публиковавшейся на нашем сайте ранее