Кузбасские спортсмены победили в первом матче Кубка России по хоккею с мячом

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Свою первую победу в рамках всероссийского первенства по бенди одержали хоккеисты из Кемеровской области. Матч проводился на игровой коробке Ледового дворца «Кузбасс» (ЛДК).

Вечером минувшего воскресенья, 1 августа, на ледовом поле ЛДК встретились спортсмены «Кузбасса» и «СКА-Нефтяника». Матч хоккеистов завершился со счетом 4:3 в пользу хоккеистов из шахтерского края. Противостояние проводилось в рамках предварительного этапа Кубка России-2021, спортсмены из шахтерского края выступают в группе «Восток».


Следующая встреча хоккеистов из «Кузбасса» запланирована на понедельник, 2 августа. На лед они выйдут против «Уральского Трубника». Матч начнется в 19:00 на игровой коробке ЛДК.


Подробнее о предстоящих играх спортсменов из шахтерского края вы можете узнать из новости, публиковавшейся на нашем сайте ранее

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