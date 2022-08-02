Кузбасские специалисты задействовали феромоны для привлечения усачей

В кузбасских лесах были установлены 400 феромонных ловушек, рассчитанных на ликвидацию опасных для растений насекомых. При этом в 100 из них должны попадаться усачи, а в 300 ‒ сибирский и непарный шелкопряды. На сегодняшний день 90% ловушек уже собрано и направлено на экспертизу.

‒ В текущем году ловушки с "ароматным" диспенсером развешаны в лесничествах Промышленновского, Гурьевского, Беловского, Новокузнецкого, Мариинского, Тяжинского, Ижморского, Тисульского и Яшкинского районов области, ‒ отметили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Также инспекторы проводят визуальный осмотр лесных насаждений. В случае обнаружения насекомых-вредителей будут проводиться карантинные мероприятия, в числе которых уничтожение представителей опасных видов.