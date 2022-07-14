Кузбасские специалисты вывели из леса заблудившегося пенсионера

Накануне днем, 13 июля, кузбассовец 1947 года рождения зашел за грибами в лес, расположенный в окрестностях деревни Кожевниково Юргинского муниципального округа. Когда пенсионер не вернулся домой к назначенному времени, к его поискам были привлечены специалисты.

Спасатели прибыли на место происшествия и, осмотрев лесной массив, обнаружили кузбассовца. Как уточнили журналисту AVOKADO в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса, пенсионер попросту потерялся и не смог выйти из леса самостоятельно.

Мужчину передали сотрудникам полиции.