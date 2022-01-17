Кузбасские специалисты рассказали о QR-кодах на крещенских купаниях

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Сотрудники Роспотребнадзора Кемеровской области высказались об антиковидных требованиях при проведении купаний в проруби.

Ранее власти Кузбасса разрешили проведение мероприятий, связанных с праздником Крещения. Однако подчеркнули, что прихожанам следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в качестве соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса.


При этом одной из антиковидных мер в регионе остается предъявление QR-кодов при посещении общественных мест. Специалисты Роспотребнадзора Кемеровской области сообщили, что сертификат о вакцинации на крещенских купаниях предъявлять не нужно. Сотрудники ведомства объяснили это тем, что мероприятия будут проводиться на открытом воздухе. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.


Напомним, что в связи с Крещением в Кемерове изменится схема движения на некоторых участках дороги. Синоптики рассказали о том, чего ждать от погоды в преддверии праздника.

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