Кузбасские специалисты рассказали о QR-кодах на крещенских купаниях

Ранее власти Кузбасса разрешили проведение мероприятий, связанных с праздником Крещения. Однако подчеркнули, что прихожанам следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в качестве соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса.

При этом одной из антиковидных мер в регионе остается предъявление QR-кодов при посещении общественных мест. Специалисты Роспотребнадзора Кемеровской области сообщили, что сертификат о вакцинации на крещенских купаниях предъявлять не нужно. Сотрудники ведомства объяснили это тем, что мероприятия будут проводиться на открытом воздухе. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Напомним, что в связи с Крещением в Кемерове изменится схема движения на некоторых участках дороги. Синоптики рассказали о том, чего ждать от погоды в преддверии праздника.