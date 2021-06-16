Кузбасские специалисты раскрыли подробности гибели четверых пациентов с COVID-19

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Сотрудник оперштаба в Кузбассе опубликовали сводку, в которой описали симптомы, сопутствовавшие кончине умерших за прошедший день горожан с коронавирусом.

По данным на утро среды, 16 июня, диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 91 человека. 68 пациентов, проходивших лечение от китайского вируса, были выписаны из кузбасских медучреждений. Известно, что погибли за прошедшие 24 часа четыре человека с COVID-19.

- У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.
У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Белово.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронических заболеваний почек. Она проживала в Ленинске-Кузнецком, - уточнили в оперштабе.

Так, общее количество погибших пациентов с коронавирусом в Кузбассе составило 759 человек. С начала пандемии COVID-19 заразились 38 128. Всего вылечились 36 704. Проходить лечение продолжают 665 человек. 2576 остаются под наблюдением медиков.

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