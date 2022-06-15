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Кузбасские специалисты прокомментировали жалобу на жару в автобусах

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Новокузнечане получили ответ на сообщение о водителях общественного транспорта, которые не включают кондиционеры.

В Сети появилась жалоба от жительницы Новокузнецка, которая выразила негодование жарой в автобусах. Горожанка заявила, что работники общественного транспорта пренебрегают включением кондиционеров.

‒ Такое ощущение что едешь не в автобусе, а на сковородке жаришься (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказалась новокузнечанка на платформе "Кузбасс-Онлайн".

В ответ администраторы портала рассказали, что компания "ПИТЕРАВТО" провела служебную проверку и дополнительные инструктажи по проверке работоспособности систем кондиционирования воздуха.

‒ ...с водительским составом проведены дополнительные инструктажи на тему неукоснительного соблюдения Правил перевозки пассажиров и комфортного температурного режима в салонах транспортных средств, ‒ сообщили специалисты.

Отметим, что ранее и кемеровчане подвергли аналогичной критике условия в новых автобусах.

Да!
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