Кузбасские специалисты прокомментировали жалобу на жару в автобусах

В Сети появилась жалоба от жительницы Новокузнецка, которая выразила негодование жарой в автобусах. Горожанка заявила, что работники общественного транспорта пренебрегают включением кондиционеров.
‒ Такое ощущение что едешь не в автобусе, а на сковородке жаришься (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказалась новокузнечанка на платформе "Кузбасс-Онлайн".
В ответ администраторы портала рассказали, что компания "ПИТЕРАВТО" провела служебную проверку и дополнительные инструктажи по проверке работоспособности систем кондиционирования воздуха.
‒ ...с водительским составом проведены дополнительные инструктажи на тему неукоснительного соблюдения Правил перевозки пассажиров и комфортного температурного режима в салонах транспортных средств, ‒ сообщили специалисты.
Отметим, что ранее и кемеровчане подвергли аналогичной критике условия в новых автобусах.
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