Кузбасские специалисты пришли на помощь застрявшей на дереве кошке

Жители Междуреченска обратились в поисково-спасательную службу за помощью. Горожане сообщили, что на улице Октябрьской попала в беду кошка: животное залезло на дерево и не могло слезть. Снять питомца самостоятельно кузбассовцы также не смогли.
Прибывшие на место спасатели вызволили кошку с помощью лестницы и передали хозяевам, сообщают в пресс-службе агентства по защите населения и территории Кузбасса.
Ветеринарная помощь животному не понадобилась.
Фото, видео: Агентство по защите населения и территории Кузбасса
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