Кузбасские специалисты обозначили возможность вакцинации от COVID-19 для онкобольных

Согласно информации, предоставленной специалистами Онкослужбы Кузбасса, вакцинация от коронавирусной инфекции разрешена для онкобольных, но при соблюдении ряда условий.

По словам медиков, вакцина "Спутник V" безопасна для пациентов, проходящих противоопухолевое лечение или завершивших его, независимо от стадии и формы заболевания. При хирургическом лечении вакцинироваться можно не позднее чем за 14 дней до даты операции, либо после выписки из стационара. При химио- и лучевой терапии ‒ за две недели или ранее до начала лечения, в интервалы между курсами и после завершения терапии, сообщают эксперты Онкослужбы Кузбасса на официальной странице в Instagram.

Для пациентов с заболеваниями системы крови рекомендуется отложить вакцинацию на период химиотерапии, иммунотерапии и восстановления после трансплантации стволовых клеток или костного мозга.



Специалисты подчеркнули, что для онкобольных важно пройти своевременную вакцинацию. Это обусловлено их нахождением в группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19.