Кузбасские специалисты обозначили самую уязвимую для COVID-19 группу населения

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Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о категории граждан, для которых коронавирусная инфекция часто становится смертельной.

Согласно данным медиков, среди граждан старше 60 лет, заболевших коронавирусом, высок процент летального исхода. Сообщается, что у данных пациентов болезнь часто протекает в тяжелой форме, при которой требуется кислородная поддержка и искусственная вентиляция легких. Кузбассовцам рекомендуется обратить внимание на своих пожилых родственников в связи с ростом заболеваемости.

Увеличилось количество госпитализируемых в ковидные госпитали, в связи с чем министерство здравоохранения Кузбасса <...> начало увеличивать коечный фонд для ковидных больных в регионе, ‒ рассказала Елена Зеленина.

Отмечается, что отсутствие прививки от коронавирусной инфекции также увеличивает риск летального исхода вследствие болезни.

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