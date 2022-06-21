Кузбасские специалисты начали поиски нарушителей на воде

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Профилактическая акция по обеспечению безопасности жителей Кемеровской области на водоемах стартовала 20 июня.

На протяжении текущей недели, с 20 по 26 июня, специалисты МЧС, правоохранители и волонтеры будут выявлять нарушения на воде. Более 180 патрульных групп займутся обнаружением несанкционированных мест отдыха, будут следить за соблюдением правил безопасности судоводителями, а также детьми, при нахождении на водоеме без взрослых.

‒ Ежедневные патрулирования будут охватывать 217 необорудованных мест доступа к водным объектам, ‒ говорится в официальном сообщении ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Также отмечается, что следующие два этапа профилактической акции планируется провести в последние недели июля и августа.


Специалисты призвали кузбассовцев соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и при управлении маломерным судном, а также обратить особое внимание на досуг юных жителей региона, предотвращая их нахождение у водоемов без присмотра.


Напомним, сезон навигации маломерных судов в Кузбассе открылся в конце мая. Ранее Роспотребнадзор назвал потенциально опасные места для купания в Кемеровской области.

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