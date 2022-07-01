Кузбасские спасатели пришли на помощь застрявшему на высоте котенку

Кузбассовец, проживающий в поселке Новостройка Кемеровского района, обратился к спасателям с просьбой о помощи. Сельчанин рассказал, что его котенок забрался на электрический столб. Самостоятельно снять животное не получалось.

На место прибыли специалисты и сотрудники энергослужбы, сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса. Котенка удалось спустить вниз с помощью подручных средств.

Позднее специалисты поделились снимками со спасенным малышом.