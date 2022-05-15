Кузбасские спасатели предупредили об опасности купания в мае

В последние несколько дней на территории Кузбасса установилась жаркая погода. Столбики термометров поднимаются до +28°C. Некоторые жители региона уже предпринимают попытки плавать в водоемах, однако эксперты предостерегают от этого.

Специалисты отмечают, что купание в открытых водоемах всегда сопряжено с риском, а купание в необорудованных для этого местах и вовсе опасно для жизни. Кроме того, во второй декаде мая температура воды гораздо ниже требуемых 24°C, поэтому специалисты не рекомендуют жителям региона подвергать опасности свою жизнь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ближайшее время специалисты проверят дно водоемов, состояние воды и грунта, а также проведут очистку берегов и пляжей от мусора. До этого момента купание в реках и озерах может быть опасно для здоровья кузбассовцев.

Также спасатели напомнили судовладельцам, что сезон навигации в области стартует 27 мая. До этого времени выход на воду запрещен (кроме судов, которые привлечены установленным порядком на осуществление правоохранительных, контрольно-надзорных, спасательных и природоохранных функций).