Кузбасские спасатели предупредили о смертельной опасности отдыха на диких пляжах

Устоявшаяся жаркая погода на территории региона стала поводом для предупреждения об опасности отдыха на диких пляжах от сотрудников МЧС Кузбасса.

Специалисты подчеркнули, что отдых на городских территориях у воды, где выставлены указатели о запрете на купание, опасны для жизни и здоровья граждан.

— Специалисты Главного управления МЧС Росси по Кемеровской области — Кузбассу напоминают, что купание в открытых водоёмах всегда сопряжено с риском, а купание в несанкционированных местах — опасно для жизни, — указано в памятке на сайте спасателей.

За нарушение требований безопасности предусмотрена административная ответственность, напомнили в ведомстве.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что жара до +33°С придет на территорию Кузбасса в первое воскресенье июля.