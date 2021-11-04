Кузбасские спасатели перешли на усиленный режим работы в праздники

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На время праздничных дней кузбасские спасатели усилят бдительность за безопасностью граждан.

Подразделения ГУ МЧС Кузбасса с 3 по 8 числа ноября переведены на усиленный режим работы в связи с праздничными днями. Соответствующая информация появилась в пресс-службе ведомства.


Отмечается, что введение режима обусловлено тем, что в нерабочие дни гражданам региона необходимо обеспечить высокий уровень безопасности и предотвратить возможные ЧС.

— На период действия режима в боевые расчеты введена резервная техника и дополнительное пожарно-техническое вооружение, усилен состав дежурно-диспетчерских смен, — прокомментировали представители ГУ МЧС Кемеровской области.

Спасатели обратились к гражданам с просьбой не пренебрегать правилами безопасности и обращать особое внимание на пожароопасные действия в быту. При возникновении ЧС нужно сразу сообщать о нем по телефону "01" или "101".


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что лошади из конного клуба в Новокузнецке заживо сгорели в пожаре.

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