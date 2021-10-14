Кузбасские спасатели обнаружили в задымленной квартире убитую женщину

0
Фото:  

Сотрудники МЧС Кемеровской области, потушив пожар в квартире, обнаружили тело женщины с колото-резаными ранами.

Трагедия произошла в апреле 2020 года в Новокузнецке. Десятилетняя девочка вернулась с прогулки, и почувствовала запах гари от двери своей квартиры. Не став заходить внутрь, она попросила соседей вызвать спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, обнаружили на диване тело женщины, покрытое многочисленными колото-резаными ранами. Убитой оказалась 37-летняя мать девочки.


Правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления 42-летнего новокузнечанина, который являлся бывшим мужем убитой. Выяснилось, что между экс-супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина и нанес потерпевшей ранения.

‒ Следователям он пояснил, что разозлился на супругу из-за того, что та смогла устроить свою жизнь без него, ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Новокузнечанин сотрудничал со следствием, вину признал частично. Приговором суда злоумышленнику было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.


Дочь убитой женщины взяли под опеку родственники.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30096

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined