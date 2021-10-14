Кузбасские спасатели обнаружили в задымленной квартире убитую женщину

Трагедия произошла в апреле 2020 года в Новокузнецке. Десятилетняя девочка вернулась с прогулки, и почувствовала запах гари от двери своей квартиры. Не став заходить внутрь, она попросила соседей вызвать спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, обнаружили на диване тело женщины, покрытое многочисленными колото-резаными ранами. Убитой оказалась 37-летняя мать девочки.

Правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления 42-летнего новокузнечанина, который являлся бывшим мужем убитой. Выяснилось, что между экс-супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина и нанес потерпевшей ранения.

‒ Следователям он пояснил, что разозлился на супругу из-за того, что та смогла устроить свою жизнь без него, ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Новокузнечанин сотрудничал со следствием, вину признал частично. Приговором суда злоумышленнику было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Дочь убитой женщины взяли под опеку родственники.