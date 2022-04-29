Кузбасские спасатели на протяжении девяти часов боролись с сельским пожаром

О крупном пожаре в селе Бурлаки рассказали спасатели в социальных сетях. По их данным, в четверг, 28 апреля, посреди дня огонь уничтожил сразу четыре дома, а еще три соседних жилых строения оказались под угрозой возгорания, но их удалось отстоять. Отмечается, что пламя перекинулось на объекты от травы, которую подожгли местные жители.

– 8 часов 53 минуты работники пожарной части, а также добровольная пожарная команда боролись с огнем, – следует из текста сообщения

За подробностями по пожару корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, где собеседница сообщила, что сигнал об огненном инциденте поступил в ведомство в 13:06. На место были направлены 16 человек на четырех автоцистернах, которые ликвидировали открытое горение к 14:32. Предполагается, что сотрудники спасательной службы могли учесть в своем комментарии время, в которое пожарные проводили работы по ликвидации последствий, а именно: разбирали поврежденные конструкции, проводили поливку территорий. Общая площадь составила 344 "квадратов". Обошлось без жертв.