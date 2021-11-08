Кузбасские спасатели доставили пациента в карету медиков на аэролодке

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Самочувствие резко ухудшилось у житель удаленного населенного пункта на территории шахтерского края. Для спасения жизни мужчины спасатели перевезли пациента до медиков по воде.

Помощь бригады спасателей потребовалась мужчине из удаленного поселка Чексу в Кемеровской области. Для оказания квалифицированной медицинской помощи отряд специалистов принял решение перевезти кузбассовца в больницу на аэролодке. Подробности спасательной операции появились в Instagram-аккаунте Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

— Спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда совместно с сотрудником отдела по делам ГО и ЧС администрации Мысковского городского округа на аэролодке "Север 750К" прибыли на место происшествия, — следует из текста публикации.

В результате пострадавший по реке был доставлен до кареты скорой помощи, которая ожидала пациента на берегу.

Фото: Instagram / agentstvo_kuzbass42

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