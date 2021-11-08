Кузбасские спасатели доставили пациента в карету медиков на аэролодке

Помощь бригады спасателей потребовалась мужчине из удаленного поселка Чексу в Кемеровской области. Для оказания квалифицированной медицинской помощи отряд специалистов принял решение перевезти кузбассовца в больницу на аэролодке. Подробности спасательной операции появились в Instagram-аккаунте Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

— Спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда совместно с сотрудником отдела по делам ГО и ЧС администрации Мысковского городского округа на аэролодке "Север 750К" прибыли на место происшествия, — следует из текста публикации.

В результате пострадавший по реке был доставлен до кареты скорой помощи, которая ожидала пациента на берегу.