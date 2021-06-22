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Кузбасские сотрудники лишились работы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

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Случаи отстранения сотрудников от работы при отказе введения вакцины против китайского вируса зафиксированы в Кузбассе. Об этом в ходе брифинга заявила министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Воронина.

Чиновница во время публичного эфира, который состоялся во вторник, 22 июня, отметила, что речь идет о социальной сфере региона.


Так, среди жильцов домов-интернатов и заведений для престарелых граждан в общей сложности привиты 95,3%. Не прошли процедуру вакцинации 227 человек — у них выявлен или высокий титр антител, или имеются медицинские противопоказания. Среди сотрудников оказались привиты 96%.

— Из того персонала, которые оказывают услуги гражданам, у нас 12 человек отказываются категорически прививаться. В течение двух недель они уже отстранены от работы. Из них четыре человека не желают продолжать дальше работать, написали заявление, а восемь пересмотрели свое решение, — передала Воронина.

Из тех кузбассовцев, кого соцработники обслуживают на дому, привиты 44,3% человек, работа продолжается в ежедневном режиме. Среди соцработников привиты уже 75% — и показатели продолжают расти, добавила министр.

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