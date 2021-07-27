Кузбасские следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки с ВИЧ

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Ранее в Кемеровской области силовики начали проверку из-за смерти ребенка, зараженного ВИЧ. Теперь возбуждено уголовное дело.

В Кемеровской области начато расследование уголовного дела по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным СК, с 24 сентября 2018 года по 26 июня 2021 года маленькая девочка не получала полное лечение при тяжелом заболевании. Это привело к распространению инфекции и развитию вторичных заболеваний, а впоследствии к смерти ребенка в возрасте двух лет и семи месяцев.


Еще в апреле пострадавшую передали на опеку бабушке, поскольку мать игнорировала болезнь девочки.

— В ходе проверки получены документы и опрошены врачи, которые подтвердили, что в период проживания с матерью на основе сдаваемых анализов у девочки диагностировалось существенное развитие инфекции, — рассказали в областном СУ СКР.

Установлено, что инфекция не прогрессировала во время получения терапии, поэтому были шансы либо продлить девочке жизнь, либо полностью вылечить. Теперь в отдельное производство выделены материалы в отношении органов опеки, проводится проверка.


Ранее в соцсетях сообщалось, что речь идет о городе Осинники Кемеровской области, а мать девочки участвовала тв-программе и отстаивала свою позицию.

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