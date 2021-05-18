Кузбасские следователи проверят сведения о воспитании женщиной своих маленьких детей в антисанитарии

Сыщики обнаружили в СМИ информацию о том, что жительница города Белово, имеющая двух малолетних детей, воспитывает их в антисанитарных условиях.

— Органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляют контроль над женщиной в части воспитания детей, — сообщили в СУ СКР Кузбасса.

В этой связи ведомство проведет доследственную проверку, в ходе которой следователи проведут беседу со специалистами органа опеки, проанализируют документацию, связанную с семьей. После этого примут решение о дальнейших действиях.