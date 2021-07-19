Кузбасские следователи начали проверку после нападения медведя на сотрудницу цирка

Данный цирк прибыл в Кузбасс с гастролями из Саратова. Однако очередное шоу закончилось не так, как планировалось: косолапый подопечный дрессировщицы напал на нее. Очевидцы распространили в Сети кадры с места инцидента.

Установлено, что женщина не пострадала, однако теперь следователям предстоит понять, насколько безопасны услуги, оказываемые цирком. В частности, отвечает ли нормам безопасности отсутствие ограждения манежа: медведи передвигаются во время представления на поводках. Всего цирк располагает четырьмя хищниками.

После выяснения обстоятельств случившегося будет принято процессуальное решение, сообщили в областном СУ СКР.