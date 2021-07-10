Кузбасские следователи начали проверку по факту гибели двух женщин при пожаре в жилом доме

Трагедия произошла вечером 8 июля в Осинниках. В частном жилом доме с печным отоплением случилось возгорание. По информации СУ СКР Кузбасса, в вечернее время соседи заметили пламя и вызвали пожарных. Еще днем горожане видели, что проживающие в доме женщины топили печь.

В 23:50 следовали получили сигнал, что после тушения огня специалисты МЧС нашли тела 62-летней женщины и ее 44-летней племянницы. Судя по снимкам, опубликованным ведомством, здание полностью выгорело.

По предварительным данным, погибшие жили вдвоем, а возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Теперь проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются источник пожара и причина смерти горожанок.