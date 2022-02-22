Кузбасские сироты получили сертификаты на покупку жилья

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Власти Кемеровской области вручили детям-сиротам сертификаты, которыми они смогут воспользоваться при приобретении жилища.

Сегодня, 22 февраля, стало известно, что первые 15 детей-сирот в Кузбассе получили сертификаты на 1,4 млн рублей. Воспользовавшись ими, они смогут купить жилье в любом населенном пункте региона. Если стоимость приобретаемого жилища меньше размера выплаты, то средства перечисляются в размере фактической стоимости. Если больше ‒ можно использовать сертификат полностью, а оставшуюся сумму внести из ипотечных, личных средств или материнского капитала.

‒ Пригодность жилья для покупки проверяется специалистами. После утверждения всех документов и приобретения жилья сумма сертификата поступит на счет продавца через министерство образования Кузбасса. На сертификаты в 2022 году из областного бюджета выделено 100 млн рублей. В настоящее время уже принято 69 заявок, ‒ сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Данная мера поддержки действует в Кемеровской области с 2022 года. Право на получение выплаты имеют включенные в список детей-сирот кузбассовцы старше 23 лет. Они должны нуждаться в жилье и быть трудоустроенными не менее полугода до даты подачи заявления. Кроме того, они в течение пяти лет не должны совершать действий, которые повлекли намеренное ухудшение жилища.

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