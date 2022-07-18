Кузбасские синоптики высказались об илюльском граде

По информации Кемеровского гидрометцентра, в минувшие выходные Кузбасс находился во власти высотного циклона. В воскресенье ветер усиливался до 19 метров в секунду, почти на всех территориях отмечались осадки. В частности, в горных районах прошли ливни, а в Новокузнецке и Кемерове ‒ град.

Синоптики отметили, что град не является аномальным явлением для июля. При этом зафиксирован он был только на метеостанции Новокузнецке. По словам жителей областного центра, град выпал в Кировском и Рудничном районах Кемерова, а специалисты метеостанции Новостройка отмечали только слабые осадки и грозы, рассказали синоптики.

При этом отмечается, что в ближайшее время резких скачков температуры не ожидается. Ночами будет прохладно. Ранее редакция AVOKADO приводила подробный прогноз погоды на ближайшие дни.

Напомним, кемеровчане сообщили о мощном граде, а жители южной столицы Кузбасса сняли на камеру "поплывший" после дождя район.