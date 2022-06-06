Кузбасские синоптики сообщили о перепадах температуры от -2°C до +29°C

По данным Кемеровского гидрометцентра, завтра, 7 июня, на территории региона температура опустится до +1,+6°C ночью, по югу местами заморозки до 0,-2°C. Днем потеплеет до +15,+20°C. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди, ночью и утром на Кузбасс опустятся туманы. Горимость 1, местами 2 класса.

В среду столбики термометров покажут +2,+7°C ночью, а днем поднимутся до +17,+22°C. Ветер сменится на юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду. Переменная облачность, ночью по северу области пройдут кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Горимость 2, местами 1 и 3 классов.

Потепление наметится 9 июня, в четверг. Ночью ожидается +5,+10°C, днем потеплеет до +24,+29°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Переменная облачность, без осадков. Горимость 2, местами 3 класса.