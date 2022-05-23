Кузбасские синоптики рассказали об аномальной погоде в мае

Сотрудники Кемеровского гидрометцентра сообщили, что похолодание в понедельник, 23 мая, является временным. Сейчас погода в Кузбассе находится под влиянием теплой воздушной массы из районов Казахстана, из-за чего до конца месяца в регионе сохранятся высокие температуры. Ночью будет холодать до +9,+12ºС, местами +17ºС, а в дневное время столбики термометров будут подниматься до +25,+30ºС. При этом существенных осадков не ожидается. Сам май в этом году выдался аномально жарким и по своим показателям больше походит на июль.

– Первая декада отметилась по температурам на 1ºС выше климатические нормы, вторая декада была с аномальными температурами и превысила нормы на 7-9ºС, и третья декада, по предварительным расчетам, тоже с аномальным ходом температур на 6-7ºС выше нормы, – рассказали в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра.

Кроме того, специалисты отметили, что высокие температуры и ветер способствовали появлению суховеев, провоцирующих пыльные бури.

Ожидается, что температуры в июне будут держаться в пределах климатических норм.