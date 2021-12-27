Кузбасские синоптики рассказали о загрязнении воздуха в ноябре

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Специалисты регионального гидрометцентра обозначили, какими примесями дышали жители Кемеровской области в прошлом месяце.

По данным экспертов, в Кировском и Заводском районах Кемерова в ноябре 2021 года наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха пылью. При этом в Кировском наблюдалась максимально неблагоприятная ситуация: 1,2 предельно допустимой концентрации (далее ПДК).


В южной столице Кузбасса примеси были более разнообразными. Воздух Новокузнецка оказался загрязнен не только пылью, в Центральном и Кузнецком районах зафиксировано до 1,7 ПДК, но и опасными газами. Так, во всех районах города, кроме Куйбышевского, был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха фтористым водородом. В Центральном районе города наблюдалась максимальная концентрация в 3,2 ПДК. Кроме того, в Центральном и Куйбышевском районе отмечался высокий уровень загрязнения диоксидом азота. Концентрация этого газа в центре Новокузнецка достигала 1,3 ПДК, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.


Пыль и оксид углерода в ноябре загрязняли воздух в Центральном районе Прокопьевска. Максимальные концентрации данных примесей достигали 1,1 ПДК.


Ранее редакция AVOKADO писала о причинах смога в Белове и Новокузнецке. На момент публикации данной новости в трех городах Кузбасса продолжает действовать режим "черного неба".

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