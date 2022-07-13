Кузбасские синоптики рассказали о температурных рекордах июля

По данным синоптиков, май в Кузбассе выдался аномально жарким: температуры превышали норму на 4-5ºС при большом недоборе осадков. В первом летнем месяце также зафиксированы нетипично высокие температуры в период с 11 по 15 июня. При этом осадков было больше нормы. Июль же ожидается вполне обычным. Погода в ближайшие несколько дней обещает быть неустойчивой, с прохладным ветром и осадками.

Специалисты подчеркнули, что для второго месяца лета характерна наименьшая изменчивость температуры, но при этом, благодаря увеличению притока солнечной радиации, она в среднем выше июньской.

– Наиболее теплые июли за последние 30 лет были в 1998, 2007, 2012 годах. Столбики термометров в Кемерове повышались до 37ºС. Но бывали и холодные периоды, например, 20 июля 1936 года температура понизилась до -7ºС, и 19 июля 1974-го тоже фиксировались отрицательные отметки, – рассказали в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра.

Отметим, что в текущем году вместе с июлем в Кузбасс пришел циклон, создавший условия для потенциально опасного природного явления.