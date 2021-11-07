Кузбасские синоптики рассказали о погоде в последний день праздничной недели

0
Фото:  

Сотрудники Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ожидает кузбассовцев сегодня в воскресенье, 7 ноября.

В последний выходной день текущей недели, 7 ноября, температура на территории Кузбасса днем поднимется до +1,-4ºС, а вот ночью опустится стабильно ниже нуля – 6, -11ºС


Ветер следует ожидать юго-западный 6-11 м/с, местами его порывы могут достигнуть15-20 м/с. В некоторых городах региона пройдут небольшие или умеренные осадки в виде мокрого снега. Также жителям шахтерского края следует быть готовым к метелям и гололедице.


Что касается столицы области, то существенных осадков не прогнозируется, в ночные часы температура будет находиться в пределах – 7,-9°С, днем 0, -2°С.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30793

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined