Кузбасские синоптики рассказали о погоде в последний день праздничной недели

В последний выходной день текущей недели, 7 ноября, температура на территории Кузбасса днем поднимется до +1,-4ºС, а вот ночью опустится стабильно ниже нуля – 6, -11ºС

Ветер следует ожидать юго-западный 6-11 м/с, местами его порывы могут достигнуть15-20 м/с. В некоторых городах региона пройдут небольшие или умеренные осадки в виде мокрого снега. Также жителям шахтерского края следует быть готовым к метелям и гололедице.

Что касается столицы области, то существенных осадков не прогнозируется, в ночные часы температура будет находиться в пределах – 7,-9°С, днем 0, -2°С.