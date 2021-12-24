Кузбасские синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Согласно данным синоптиков, сейчас погодные условия в Кузбассе продиктованы антициклоном. При этом он краткосрочный и мягкий, что не дает температуре опуститься ниже -27ºС в ночное время. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр.

В скором времени в регион придет небольшое потепление, но при смещении антициклона и перемещении холодного воздуха в Кемеровскую область может прийти морозная погода. Предположительно, из-за этого новогодняя ночь может оказаться довольно холодной, однако более точные данные появятся позже.

Ранее редакция AVOKADO писала о погоде в Кузбассе до начала следующей недели.