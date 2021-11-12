Кузбасские синоптики рассказали о погоде на выходные

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Специалисты кемеровского гидрометцентра обозначили погодные условия, которые ожидают жителей Кемеровской области в ближайшие дни.

Согласно актуальной информации, в пятницу, 12 ноября, температура днем будет держаться в пределах от +1°C до -4°C. Ветер юго-западный, с порывами до 12 метров в секунду. На некоторых территориях региона пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.


Ночью 13 ноября, столбики термометров опустятся до -2,-7°C ночью, днем поднимутся не более +4°C. Направление ветра не поменяется, скорость составит 16 метров в секунду. Ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.


В воскресенье, 14 ноября, на территории области будет -1,-6°C ночью, днем от 0°C до +5°C. Направление ветра останется прежним, с порывами до 13 метров в секунду. Местами ночью пройдет умеренный снег, днем ‒ мокрый снег, сообщают специалисты кемеровского гидрометцентра.


На начало новой недели прогнозируются следующие показатели температуры: ночью -2, -7°C, днем ‒ от -2°C до +3°C. На некоторых территориях ‒ мокрый снег, метели. Ожидаются гололедные явления.

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