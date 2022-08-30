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Кузбасские синоптики рассказали о погоде на первую декаду сентября

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В Кемеровском гидрометцентре журналисту AVOKADO рассказали, чего ждать от погоды в первую неделю осени.

Согласно актуальным данным, на этой неделе в Кузбасс придет потепление. Во вторник, 30 августа, температура поднимется до +20,+25ºС. В ночь на среду столбики термометров опустятся до +7,+12ºС. Днем 31 августа потеплеет до +22, +27ºС.


Как рассказали корреспонденту AVOKADO в Кемеровском гидрометцентре, погода в первую декаду сентября будет разнообразной. Регион находится под влиянием высотного циклона, при этом у земли царит антициклон. В первый день осени на территории Кузбасса ожидается теплая, до +23,+28ºС, погода. Но при этом по северу региона пройдут кратковременные дожди. Специалисты отметили, что осадки будут "летнего" характера, небо не будет пасмурным долго. В пятницу, 2 сентября, ожидается небольшое похолодание, температура будет держаться в пределах +20,+25ºС. А вот с 3 по 6 сентября, по предварительным прогнозам, ожидается тепло. В некоторые дни столбики термометров могут подняться до +30ºС. С грядущей среды, 7 сентября, в Кемеровской области начнет холодать.


Ранее редакция AVOKADO приводила подробный прогноз на начало текущей недели.

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