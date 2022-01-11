Кузбасские синоптики рассказали о грядущих изменениях погоды

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Специалисты обозначили, как повлияет на погоду антициклон, надвигающийся на Кемеровскую область.

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, погода в ближайшие дни будет отличаться разнообразием. С 11 января на температуру в регионе будет влиять антициклон: на территории Кузбасса установятся морозы до -30°C. К ближайшим выходным ожидается потепление, однако на крещение ‒ 19 января ‒ температура вновь опустится, хоть и ненадолго.

"В целом вторая декада ожидается выше климатической нормы. Что можно сказать и про первую декаду января", ‒ сообщают синоптики.

Специалисты отметили, что в первую десять дней января 2021 года температура была на 9-10°C ниже нормы, в то время как в этом году она превысила показатели на 5-7°C.

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