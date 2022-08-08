Кузбасские синоптики предупредили о жаре и туманах в ближайшие дни

Завтра, 9 августа, на территории Кузбасса температура опустится до +9,+14°C, местами +3,+8°C ночью. В светлое время суток потеплеет до +23,+28°C. Ветер северо-восточный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 13. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром на некоторые территории опустятся туманы.

В среду, 10 августа, столбики термометров покажут ночью +8,+13°C, а днем поднимутся до +23,+28°C. Направление и скорость ветра не изменятся. Преимущественно без осадков, следует из данных Кемеровского гидрометцентра.

Ночью 11 августа ожидается до +9,+14°C ночью и до +23,+28°C днем. Ветер сменится на восточный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Переменная облачность, днем местами кратковременные дожди и грозы.