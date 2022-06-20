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Кузбасские синоптики предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

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Специалисты рассказали о погоде в Кемеровской области на начало текущей недели.

Завтра, 21 июня, в Кузбассе будет +9,+14°C ночью, днем температура поднимется до +22,+27°C.


Ночью в среду столбики термометров опустятся до +11,+16°C. Днем потеплеет до +26,+31°C, следует из актуальных данных Кемеровского гидрометцентра.


В четверг, 23 июня, температура ночью составит +12,+17°C. Днем ожидается +24,+29°C.


Вплоть до пятницы на территории Кемеровской области будет юго-восточный ветер. Скорость его составит от 2 до 8 метров в секунду с порывами до 13-17. Ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные.


На некоторых территориях ‒ грозы и туман.

Да!
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