Кузбасские синоптики предупредили о возвращении низких температур

Согласно информации Кемеровского гидрометценетра, жители Кузбасса вскоре столкнутся с прохладой, несмотря на теплое начало текущей недели. Уже в среду вечером из-за прохождения холодного атмосферного фронта усилится ветер, его направление сменится с юго-западного на северо-западное. В четверг температура начнет понижаться, и до конца недели столбики термометров на территории региона будут опускаться по ночам ниже 0ºС, а днем незначительно подниматься. При этом в начале следующей недели вновь потеплеет.

‒ В целом, апрель ожидается по температурам выше климатической нормы на 2 градуса, но стоит учитывать его переменчивость, которая может наблюдаться ежедневно и с разбросом по области, ‒ говорится в официальном сообщении синоптиков.

Также специалисты рассказали, что в минувшие выходные и понедельник на юге области погода была дождливой: в Междуреченске выпала половина месячной нормы осадков. При этом наблюдалось безветрие. Из-за этого в некоторых городах во вторник утром образовался туман.