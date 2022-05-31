Кузбасские синоптики предупредили о возможных заморозках в начале июня

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, вместе с июнем в Кузбасс придет похолодание. Так, в ночь на грядущую среду столбики термометров опустятся до +7,+12ºС, местами до +17ºС.

Из-за прохождения холодного атмосферного фронта 1 июня ветер сменится на западный и усилится до 17-22 метров в секунду. По области пройдут дожди и ливни, возможны грозы с градом. Ожидается, что температура воздуха упадет до +14ºС, местами до +20ºС.

Самыми холодными днями первой недели лета станут пятница, суббота и воскресенье. Ночью столбики термометров могут опускаться до +2,+7ºС и ниже, а днем температура не поднимется выше +10,+15ºС.

– Прогрев атмосферы будет зависеть от облачности. При прояснениях будет прохладнее, что может спровоцировать заморозки, – рассказали синоптики.

Специалисты также отметили, что с 10 июня погода начнет меняться, и июнь станет более "летним".

Ранее редакция AVOKADO приводила подробный прогноз погоды на ближайшие дни. Похолодание в Кемеровской области предрек главный метеоролог РФ.