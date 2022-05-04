Кузбасские синоптики предупредили о резкой смене погоды и пожароопасности

Ночью в среду в Кемеровскую области приходили заморозки. Так, температура воздуха опускалась до отметок – 1,- 6°С, в отдельных районах она достигала +4°С. В светлое время суток жителям региона следует подготовиться к резкому потеплению, поскольку столбик термометра поднимется до +11, +16°С.

Ожидается, что на территории шахтерского края установится облачная погода и слабый юго-западный ветер, 4-9 м/с с порывами до 14м/с. Обильных осадков не предвидится.

Также специалисты обратили внимание граждан на то, что в большей части Кузбасса сохраняется высокий уровень пожарной опасности.