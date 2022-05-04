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Кузбасские синоптики предупредили о резкой смене погоды и пожароопасности

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Высокий уровень пожароопасности сохранится в Кузбассе несмотря на то, что в поздние часы на улицах региона специалисты выявили не жару, а существенное похолодание.

Ночью в среду в Кемеровскую области приходили заморозки. Так, температура воздуха опускалась до отметок – 1,- 6°С, в отдельных районах она достигала +4°С. В светлое время суток жителям региона следует подготовиться к резкому потеплению, поскольку столбик термометра поднимется до +11, +16°С.


Ожидается, что на территории шахтерского края установится облачная погода и слабый юго-западный ветер, 4-9 м/с с порывами до 14м/с. Обильных осадков не предвидится.


Также специалисты обратили внимание граждан на то, что в большей части Кузбасса сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

Да!
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