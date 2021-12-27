Кузбасские синоптики предупредили о резком похолодании на Новый год

Во вторник, 28 декабря, ночью в городе Кемерово ожидается – 10,-12ºС. Днем воздух потеплеет до – 4,-6ºС. Из явлений погоды на территории областного центра ожидаются мощные снегопады.

В целом по области ночью температура опустится до – 8,-13, местами до – 20ºС, а днем – 3,-8, в некоторых частях кузбасской столицы до – 13ºС. Также выпадет снег.

Что касается среды, 29 декабря, то в темное время суток погода по региону – 7,-12, местами – 14,-19ºС, днем – 3,-8ºС. В основном без осадков, по северу выпадут небольшие снежные осадки

А вот в предстоящий четверг, 30 декабря, в темное время суток температура упадет до – 9,-14, местами до – 20ºС, после восхода солнца градусник покажет – 9,-14ºС. При этом местным жителям следует подготовиться к заморозкам. Так в пятницу, последний день 2021 года, ночью ударят морозы до – 27,-32, местами до – 37ºС. Днем будет незначительно теплее – 22,-27, местами до – 32ºС. Осадков и сильного ветра не предвидится.