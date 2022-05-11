Кузбасские синоптики предупредили о потеплении до +30°C в ближайшие дни

По данным Кемеровского гидрометцентра, завтра, 12 мая, на территории региона температура ночью опустится до +3,+8°C, местами до -2,+3°C. Днем потеплеет до +21, +26°C. Ветер восточный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Малооблачно, осадков не ожидается. Горимость 4, местами 3 и 5 классов.

Ночью 13 мая столбики термометров покажут +5,+10°C, местами -1,+4°C. Днем поднимутся до +23,+28°C. Ветер сменится на юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12. Класс горимости сохранится. Без осадков.

Температура в субботу ночью достигнет отметки в +6,+11°C, местами +1°C. В светлое время суток жителей региона ожидает +25,+30°C. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Горимость 4, местами 5 классов.