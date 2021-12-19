Кузбасские синоптики предупредили о мощных снегопадах и гололеде

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье: в течении дня в Кузбассе выпадет снег, а дороги окутают ледяные покровы.

По данным синоптиков, в воскресенье, 19 декабря, по региону ночью ожидается – 4,-9°С, а местами до – 14°С, днем – 3,-8°С. Подобный температурный режим продержится на территории региона до понедельника, 20 декабря. При этом в отдельных районах пройдут снегопады, на дорогах образуется гололедица. В Кемерове температура днем составит – 8,-10ºС.

– Ночью с 18 на 19 декабря 2021 года на территории Кемеровской области ожидается снег, мокрый снег, местами умеренный, по югу местами сильный. Видимость при снеге временами 500-1000 м, – сказали в Кемеровском гидрометцентре.

В светлое время суток снегопады должны ослабнуть, а порывы ветра достигнут 14 м/с.

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