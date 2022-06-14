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Кузбасские синоптики предупредили о грозах и граде в ближайшие дни

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Специалисты рассказали о погоде, которую стоит ожидать жителям Кемеровской области на текущей неделе.

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, в среду, 15 июня, температура в Кузбассе опустится ночью до +15,+20°C, местами до +9,+14°C. Днем столбики термометров покажут +25,+30°C. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами с порывами до 18.


Ночью в четверг ожидается +10,+15°C, днем до +22,+27°C. Ветер сменится на северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 16.


Температура ночью 17 июня опустится до +9,+14°C. Днем потеплеет до +19,+24°C. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду.


В ближайшие три дня в Кемеровской области ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. Синоптики также сообщают, что в среду на некоторых территориях региона может пройти град. Горимость 1, местами 2 и 3 классов.

Да!
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