Кузбасские синоптики предупредили о дождях и молнии в праздничный уик-энд

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Праздничные выходные дни будут в Кузбассе пасмурными. Жителям области стоит готовиться к дождям и молнии, заявили синоптики.

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, в пятницу, 25 июня, в Кемерове ночью будет +7,+9°С, днем +15,+17°С. Пройдут недолгие дожди с грозами. В целом по области погода не сильно отличается от столичной: ночью +5,+10°С, а днем +14,+19°С.


В субботу, 26 июня, по региону ночью +5,+10°С, днем +15,+20°С. В большинстве районов пройдут дожди. При этом в этот день в кузбасских школах пройдут выпускные балы.


Что касается воскресенья, 27 июня, то в День молодежи ночью ожидается +5,+10°С, днем +16,+21°С. При этом каждый день уроженцам и гостям шахтерского края стоит готовиться к осадкам.

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