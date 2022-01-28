Кузбасские синоптики предрекли аномально холодный февраль

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Специалисты обозначили, какой будет погода для жителей Кемеровской области в грядущем месяце.

Согласно предварительной информации Кемеровского гидрометцентра, на территории Кузбасса в феврале установятся достаточно низкие температуры.

‒ Февраль, по предварительным данным, ожидается холодным, будет ниже климатических норм, особенно в начале месяца, ‒ рассказали синоптики.

При этом специалисты подчеркнули, что за счет длительности светового дня период от минимумов до максимумов температуры становится более продолжительным. Кроме того, скорый приход весны и увеличение солнечной радиации способствуют существенной разнице в дневных и ночных температурах.


Ранее синоптики обозначили погоду на последние выходные января. Согласно обновленной информации, в ночь на субботу ожидается -29,-34ºС, местами -20,-25ºС, днем -18,-23ºС, местами около -15 ºС. В воскресенье столбики термометров покажут -30ºС, местами -20,-25ºС, днем в пределах -15ºС, по югу области возможно повышение до -6ºС.

Да!
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