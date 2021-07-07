Кузбасские синоптики объяснили резкую смену жары на прохладу

В минувший вторник, 6 июля, воздух на землях шахтерского края прогрелся до 30 градусных температур. Однако из-за прохождения холодного атмосферного фронта, во время разогрева атмосферы, в некоторых городах Кузбасса произошли небольшие природные катаклизмы в виде смены стойкой жары проливными дождями и осадками в виде града.

– Фронт окклюзии - атмосферный фронт, связанный с гребнем тепла в нижней и средней тропосфере, который обусловливает крупномасштабные восходящие движения воздуха и формирование протяженной зоны облаков и осадков, – прокомментировали резкую смену тепла на прохладу кемеровские синоптики.

Так, на днях в поселении городского типа Яя максимальная температура достигала + 31,6ºC, а ветер усиливался до 23 м/с, днем было зафиксировано выпадение града размером 10 миллиметров. Что касается Киселевска, то там воздух прогрелся до +33,4ºC, однако вечером произошло шквалистое усиление ветра до 24 м/с и и выпал град до 6 миллиметров в величине.

В среду, 7 июля, в утренние часы наблюдалось прохождение вторичного холодного фронта. По этой причине по всей Кемеровской области на протяжении дня лились проливные дожди. Улучшение погоды ожидается завтра, в предстоящий четверг, 8 июля. Тогда, по заявлению специалистов, осадки прекратятся, а температура воздуха поползет вверх.

Более подробный прогноз на предстоящий день редакция AVOKADO сообщала сегодня утром. Стоит отметить, что жители кузбасского города стали свидетелями угольной бури, которая накрыла улицы Киселевска в день празднования 300-летнего юбилея Кемеровской области.