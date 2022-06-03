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Кузбасские синоптики назвали причину появления снега в июне

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Жители разных уголков Кузбасса оказались озадачены выпадением снега и града в начале лета. В гидрометцентре Кемерова синоптики рассказали журналисту AVOKADО, что подобные осадки в июне – это вариант нормы для шахтерского края.

По словам синоптика, выпадение снега в июле в Кемеровской области это нормально. Подобное явление можно наблюдать если не каждый год, то довольно-таки часто. Причина появления снежных осадков кроется в том, что после засушливой жаркой весны на территорию области вернулись холода, которые продержатся до 7 июня.

В ближайшие дни ожидаются заморозки. Температура воздуха может упасть до 0,-3 °C, уточнила собеседница редакции.

При этом специалист указала, что после 7 числа первого летнего месяца в Кузбассе значительно потеплеет. В целом ожидается повышение дневных температур до +15, +20°C


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что июньский град побил урожай кузбасских садоводов.

Да!
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