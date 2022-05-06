Кузбасские синоптики дали прогноз на праздники

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Переменчивая погода установится в Кемеровской области на ближайшие несколько дней.

По данным специалистов Кемеровского гидрометцентра, сегодня, 6 мая, на территории региона ожидается потепление до +17,+22ºС. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, к вечеру с переходом на северо-западный. Кроме того, по северу области ожидаются осадки.


Уже 7 мая погода будет ветреной и пасмурной. Столбики термометров задержатся в пределах +9,+14ºС, местами до +19ºС. Ночью температура упадет до 0,-5ºС, местами пройдет дождь и мокрый снег. Днем 8 мая потеплеет до +10,+15ºС, ветер останется северо-западным, сообщают синоптики.


Ожидается, что 9 и 10 мая будут прохладными, вероятность осадков низкая. При этом с 10 мая на погоду в регионе начнет влиять циклон. Ожидается стремительное потепление, вероятны сильные дожди.

Да!
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