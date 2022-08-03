Кузбасские синоптики дали прогноз на последний месяц лета

Согласно предварительной информации Кемеровского гидрометцентра, август в регионе будет держаться в пределах климатических норм, в том числе по количеству осадков. Среднемесячная температура ожидается около +16,+19ºС.

Начало последнего летнего месяца прогнозируется теплым. По ночам столбики термометров будут опускаться до +13,+18°С. В светлое время суток ожидается потепление до +27,+32°С. А вот в третьей декаде августа может стать немного холоднее: ночью до +7,+12°С, днем до +20,+25°С. При этом заморозков пока не прогнозируется.

Подробный прогноз на ближайшие дни ранее приводили кузбасские синоптики. Также они рассказали о надвигающемся антициклоне, после которого должно прийти потепление.