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Кузбасские синоптики дали предварительный прогноз на начало июля

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Синоптики рассказали, что будет влиять на погоду в Кемеровской области.

По данным специалистов Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни погода в Кемеровской области будет определяться чередой высотных циклонов. Обстановка на грядущей неделе будет неустойчивой, осадки ожидаются практически ежедневно. Кроме того, вместе с прохождением атмосферных фронтов и гроз прогнозируется усиление ветра.


Ночами температура будет держаться в пределах +9,+14ºС. Днем столбики терометров будут показывать в среднем до +21,+26ºС, местами прохладнее. Самыми теплыми днями могут стать среда и воскресенье. При этом начало нового месяца ожидается пасмурным и дождливым.

‒ По предварительным расчетам предстоящий летний месяц ожидается по температурам в пределах климатической нормы, но месячное количество осадков предполагается больше нормы, ‒ рассказали синоптики.

Отметим, что более подробный прогноз на ближайшие несколько дней появится уже сегодня.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что 27 июня на территории Кемеровской области ожидаются грозы и шквальный ветер.

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